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В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

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В зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу животных из-за условий их содержания. Такое мнение в пятницу, 26 февраля, выразил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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«Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать», — сказал Бурматов в прямом эфире в Instagram.

По его словам, условия содержания животных в зоомагазинах можно «приравнять к жестокому обращению». Так, животные могут месяцами находиться без нормальной вентиляции, а птичьи рынки — «форменное безобразие», добавил депутат.

Кроме того, Бурматов выступил против введения налогов на владельцев домашних животных.

«Я категорический противник налогов, потому что любые налоги на животных приведут только к одному — у нас начнут выкидывать животных на улицу, начнут избавляться от животных», — подчеркнул он.

При этом глава комитета заявил, что речь не идет о разведении животных.

«Потому что, во-первых, это бизнес, они же продают потом этих собак, те, кто их разводит, и кошек точно так же, да и других животных. И этот бизнес точно так же должен быть поставлен под ответственность, но для этого нужна регистрация этих животных», — добавил Бурматов.

4 декабря 2019 года российское правительство утвердило постановление о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступил в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, за Росприроднадзором закрепился контроль за дикими животными, Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, а Минприроды несет ответственность за госрегулирование и организацию деятельности общественных инспекторов.

В марте 2020 года мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак. По ее мнению, сборы смогли бы помочь выполнению федерального закона о животных и способствовать строительству новых приютов для бездомных зверей.

Комментируя инициативу Авксентьевой, Бурматов назвал ее бредом и провокацией. Тогда он также объяснил это тем, что люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги.

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