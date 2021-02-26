Дело возбудили по факту гибели женщины и ее внучки при пожаре в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и подростка при пожаре в Карелии. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел 25 февраля в поселке Сосновка. По неизвестным причинам началось горение в деревянном доме на две квартиры. В одной из квартир погибли 68-летняя женщина и ее 17-летняя внучка. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи назначили проведение судебных экспертиз, направленных на установление обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось о пожаре в Нижегородской области, в результате которого погибли 36-летний мужчина и трехлетний мальчик. На момент прибытия пожарных огонь охватил внутренние помещения частного дома. По предварительной версии, причиной горения стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.