Суд приговорил к заключению вымогавших $1 млн биткоинами экс-следователей ФСБ

Второй западный окружной военный суд 26 февраля приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима экс-следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, признав их виновными в вымогательстве биткойнов на $1 млн у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова.

«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима», – приводит слова судьи ТАСС.

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