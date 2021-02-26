Власти Нижнего Новгорода сообщили о введении режима ЧС в районе взрыва газа

На месте взрыва газа в Канавинском районе Нижнего Новгорода введен режим ЧС, пишет в пятницу, 26 февраля пресс-служба мэрии города.

«Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома № 3 на Мещерском бульваре», — отмечается в сообщении.

Помимо того, в городе был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина для ликвидации последствий ЧС.

Указано, что сотрудники специализированной организации, подведомственной департаменту строительства и капитального ремонта города, проводят обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 26 февраля в 09:13 мск. ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Пострадали три человека. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 106 человек, в том числе 18 детей.

Предварительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Следователи возбудили уголовное дело.Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.