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Житель Липецкой области ожидает суда за пьяное ДТП с пострадавшим

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Прокуратура Левобережного района Липецка утвердила обвинительное заключение по делу о пьяном ДТП, в результате которого серьезно пострадал человек. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что 27 марта 2020 года в Липецке водитель ВАЗ-2106 врезался в Opel Astra, после чего машина въехала в столб. Пострадали водитель отечественной легковушки и его 27-летний пассажир. Обоих госпитализировали.

Как выяснилось, водитель в момент аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в направлении центра, он не включил указатель поворота, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку для разворота налево в поселок Дачный.

Пассажир легковушки получил черепно-мозговую травму, переломы носа и теменной кости, кровоподтеки, гематомы и ушибы. Телесные повреждения расценены как тяжкий вред здоровью.

Водитель обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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