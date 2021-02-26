Число пожаров возросло в 2021 году в Удмуртии

МЧС сообщило об увеличении количества пожаров за первые два месяца 2021 года в Удмуртии. Всего с 1 января по 25 февраля зарегистрировано 311 возгораний.

Основная часть пожаров произошла в частном секторе. В связи с заморозками возгорания в два раза чаще стали происходить из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Еще на 20% увеличилось число пожаров в связи с нарушением правил устройства и эксплуатации печей. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Начальник республиканского управления МЧС Петр Фомин отметил, что пожары могут возникать и при отсутствии жильцов дома либо когда люди спят. В связи с этим гражданам рекомендовано устанавливать в домах автоматический дымовой пожарный извещатель.

С марта 2021 года установка пожарной сигнализации станет обязательной в строящихся домах вне зависимости от высоты и площади здания.