Захарова заявила о потере США права учить страны соблюдению гражданских свобод

США, нарушая права собственных граждан, лишились морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 26 февраля.

«В нынешних условиях стало особенно очевидным отсутствие у Вашингтона моральных оснований бесконечно учить других жизни по части соблюдения прав человека и гражданских свобод», — сказала она.

Она отметила, что США привыкли «выставлять себя глобальным маяком демократии и призывать всех гуманно относиться, как они говорят, к мирному протесту». Однако, по словам дипломата, «это не маяк демократии», а «якорь демократии».

Захарова считает, что новой американской администрации сначала стоило бы слушать собственных граждан, «а не устраивать охоту на ведьм у себя же в стране», после чего «лицемерно говорить о правах человека в других государствах».

Официальный представитель российского МИДа подчеркнула, что Вашингтон устроил «преследование политических деятелей» по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы, а также «приклеил ярлык внутренних террористов» к участникам так называемого штурма Капитолия.

Штурм Капитолия произошел 6 января. Сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. На следующий день конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

В конгрессе обвинили Трамп в сознательном подстрекательстве его сторонников к мятежу, из-за чего его собирались осудить в рамках процесса импичмента. Юристы экс-президента считают процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призывали сенат оправдать его. Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, политик был оправдан.

Кроме того, в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не обнаружил свидетельств связи политика с Россией. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.