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Захарова заявила о потере США права учить страны соблюдению гражданских свобод

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США, нарушая права собственных граждан, лишились морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 26 февраля.

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«В нынешних условиях стало особенно очевидным отсутствие у Вашингтона моральных оснований бесконечно учить других жизни по части соблюдения прав человека и гражданских свобод», — сказала она.

Она отметила, что США привыкли «выставлять себя глобальным маяком демократии и призывать всех гуманно относиться, как они говорят, к мирному протесту». Однако, по словам дипломата, «это не маяк демократии», а «якорь демократии».

Захарова считает, что новой американской администрации сначала стоило бы слушать собственных граждан, «а не устраивать охоту на ведьм у себя же в стране», после чего «лицемерно говорить о правах человека в других государствах».

Официальный представитель российского МИДа подчеркнула, что Вашингтон устроил «преследование политических деятелей» по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы, а также «приклеил ярлык внутренних террористов» к участникам так называемого штурма Капитолия.

Штурм Капитолия произошел 6 января. Сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. На следующий день конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

В конгрессе обвинили Трамп в сознательном подстрекательстве его сторонников к мятежу, из-за чего его собирались осудить в рамках процесса импичмента. Юристы экс-президента считают процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призывали сенат оправдать его. Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, политик был оправдан.

Кроме того, в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не обнаружил свидетельств связи политика с Россией. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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