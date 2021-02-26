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В России выставили на продажу редкий спорткар «ТагАЗ Aquila»

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В России выставили на продажу редкий спорткар «ТагАЗ Aquila» 2014 года выпуска. За машину, которая находится в городе Гагарин Смоленской области, продавец планирует выручить 900 тыс. рублей.

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Владелец выставленного на продажу автомобиля доработал двигатель, мощность которого увеличилась со 107 до 146 л.с. В числе других доработок — ходовая часть от Toyota, новая выпуская система, усиленное днище, улучшенная шумоизоляция, новая обивка салона из более качественной кожи и аудиосистема Kenwood.

В комплекте с автомобилем продавец отдает запасной руль, комплект летней резины, передний и задний бамперы, требующие небольшого ремонта, а также новую переднюю фару и задний фонарь.

В России «ТагАЗ Aquila» выпускался в 2012–2014 годах. Четырехдверное купе комплектовалось 1,6-литровым двигателем Mitsubishi мощностью 107 л.с. и механической коробкой передач. В комплектацию входил кондиционер, подушка безопасности водителя, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, а также спортивные сиденья.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

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