Немецкие СМИ перечислили четыре варианта сценария для СП-2

Правительство Германии рассматривает четыре сценария развития событий со строительством газопровода «Северный поток – 2», допуская временную заморозку проекта. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет издание Handelsblatt.

По его данным, первый вариант предполагает отказ США от угроз санкциями, если будет исключена или хотя бы снижена «опасность для Украины». Сценарий включает в себя так называемый механизм отключения, подразумевающий прекращение подачи газа в случае, если Россия воспрепятствует транзиту газа через территорию Украины.

Кроме того, Берлин рассматривает оказание инвестиционной помощи Киеву, чтобы пойти навстречу Вашингтону.

Третий сценарий предусматривает временную остановку строительства, для того чтобы выиграть время на проведение переговоров. По данным издания, вопрос заключается в том, каким образом использовать выигранное время. Одним из возможных решений является создание комиссии, которая будет заниматься выработкой практических решений. Предполагается, что членами такого органа станут как американцы, так и представители европейских государств.

Четвертым рассматриваемым ФРГ вариантом действий является продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту.

Кроме того, в докладе Госдепа США, оказавшемся в распоряжении издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с правительством Германии. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода, добавляет издание.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход его предшественника Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

Глава МИД Германии Хайко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.