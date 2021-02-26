Уголовный штраф за реабилитацию нацизма в интернете составит до 5 млн рублей

Поправки, направленные представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству, устанавливают уголовный штраф за реабилитацию нацизма в размере до 5 млн рублей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Предлагается установить штраф в размере до 3 млн рублей за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

При распространении подобных высказываний через СМИ и интернет сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей.

Действующее наказание представляет собой штраф до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно.

Административный штраф для юридических лиц за подобные деяния составит от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Поправки предлагается включить в законопроект об административной ответственности за реабилитацию нацизма, который готовится ко второму чтению. В редакции первого чтения штраф составлял от 1,5 млн до 3 млн рублей.

17 февраля Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому запрещается демонстрация изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространение нацистской атрибутики.

16 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 государств. Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и др.