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Грузинская оппозиция начнет пикетировать госучреждения со 2 марта

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Представители оппозиции Грузии со 2 марта приступят к пикетированию здания парламента и Дома правительства. Протестующие требуют освобождения депутата, председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказала член партии Хатия Деканоидзе на митинге у здания парламента.

«2 марта мы вместе с борцами за свободу планируем пикетировать здание парламента», — заявила Деканоидзе.

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Как сообщила политик, 5 марта оппозиция проведет акцию пикета у Дома правительства, 9 марта митинг пройдет у здания МВД, 11 марта протест состоится у Тбилисского городского суда, а 13 марта представители оппозиции заново соберутся у парламента.

В Тбилиси в пятницу, 26 февраля, началась уже третья по счету акция протеста, участники которой выступают против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, обвиняемого в организации беспорядков.

Политический кризис разразился в Грузии после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о том, что прошедшие в стране парламентские выборы были сфальсифицированы.

23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

По его словам, правительство готово к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате». Политик призвал «вместе позаботиться» об укреплении государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

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