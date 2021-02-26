Плановая очистка ливневок от снега и наледи началась в Рязани

Подрядчик организовал очистку колодцев ливневой канализации от наледи и снега в Рязани. Также специалисты проведут прочистку водопропускных каналов.

Из-за активного таяния снега в связи с потеплением рабочие ведут откачку воды с поверхности дорог. Об этом пишет 62INFO.ru. Это позволит предотвратить подтопления и затруднения в движении транспорта. В течение суток комплекс работ проведен на Славянском и Первомайском проспектах, а также на Куйбышевском, Касимовском и Московском шоссе, улицах Зубковой, Новоселов и Татарской. Прочистка водоотводной трубы потребовалась в Октябрьском городке.

Ручную очистку на улицах ведут две бригады и экипаж спецмашины. Круглосуточное дежурство организовано для выявления и ликвидации нештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, что из-за оттепели высота снежного покрова в Москве уменьшится на 10 см.