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Радио «Комсомольская правда» встречает весну стартом нового сезона: «Предчувствие перемен»

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Журналисты радио «Комсомольская правда» поделятся предчувствием перемен, ведь у них выходит новый сезон, в котором ведущие предложат точные прогнозы, актуальную аналитику и просто подарят хорошее настроение своим слушателям этой весной.

Каждый из нас ждет перемен к лучшему, например роста экономики или зарплат, завершения пандемии коронавируса, новых знакомств и впечатлений, улучшения погоды. И скоро всё это случится! Ведущие радио КП внимательно фиксирует все изменения в окружающем мире и дают прогнозы, как будет развиваться наша жизнь дальше.

Новый сезон Предчувствие перемен на радио «Комсомольская правда» включает в себя следующие темы:

«Отдельная тема» — 21:00 (каждый будний день). Ежедневная итоговая программа, в которой журналисты Олег Кашин и Эдвард Чесноков дерзко препарируют настоящее и смело смотрят в будущее.

«Попали в историю» — 22:30 (четверг). Проект о прошлом, которое влияет на будущее. Историки рассказывают Марии Бачениной о событиях, которые произошли несколько веков назад, но которые очень актуальны и в наши дни.

«Накипело» — 23:00 (понедельник-среда). Каждый слушатель радио КП сможет позвонить в прямой эфир и рассказать то, что его волнует. На всю страну высказать свое мнение.

«Хроники Цыпкина» — 22:00 (пятница). Один из самых известных писателей современной России Александр Цыпкин ведет свой аудиодневник специально для слушателей радио «Комсомольская правда». По мнению автора, по этим хроникам легко можно проследить, как меняется наша страна и какой она станет через несколько лет.

И многие другие интересные темы можно будет услышать, включив радио «Комсомольская правда».

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