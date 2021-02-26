Новую библиотеку откроют на проспекте Победы в Липецке

В Липецке откроют новую библиотеку Централизованной библиотечной системы «Проспект». Как сообщает пресс-служба горадминистрации, заведение распахнет свои двери 1 марта.

Посещать библиотеку можно будет всей семьей. Для самых маленьких здесь создали игровую комнату и студию раннего развития для малышей. Кроме того, предусмотрены зоны для молодежных объединений, курсов компьютерной грамотности и других мероприятий, пишет LipetskMedia.

Новшеством станет первая в библиотеках города «Квест-комната». Там библиотекари будут разрабатывать игры для подростков и молодежи.

Читателям будет доступен электронный каталог книг, продление и бронирование онлайн, получение информации о новинках по электронной почте, а также бесплатный доступ к масштабной электронной библиотеке.

Библиотека откроется на проспекте Победы, 85.

1 февраля стало известно, что в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ) создадут крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд.