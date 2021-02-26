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Россиянам назвали способ накопить пенсию в 100 тыс. рублей

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Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России Сергей Кикевич рассказал, как можно накопить на пенсию в 100 тыс. рублей. Он отметил, что самым эффективном способом являются инвестиции.

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«Молодежи нужно как можно раньше начинать осваивать инвестиции. Банковский вклад не решит долгосрочные задачи. Накопить на пенсию при помощи депозита нельзя. Молодые люди хотят финансовой независимости и раннего выхода на пенсию. В 20–25 лет они думают над тем, как выйти на пенсию не как все, в 60–65 лет, а в 40–45», ― сказал он в интервью телеканалу «360» 26 февраля.

Эксперт указал на то, что для пенсии в 100 тыс. рублей необходимо накопить порядка 15 млн рублей, подчеркнув при этом, что сумма, с которой человек может начать инвестировать, не имеет значения. Кроме того, Кикевич подчеркнул, что время работает на молодых людей, у которых в запасе где-то 20–30 лет.

«Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», ― объяснил он.

В качестве вариантов для таких вложений инвестор предложил иностранную валюту и облигации, однако предостерег от биткоина, посоветовав не верить прогнозам о его стоимости, поскольку это зависит от множества параметров.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), запланирована на 2022 год. При этом, как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка РФ, законопроект уже готов и находится на обсуждении с Минфином.

18 февраля стало известно, что министерство финансов РФ планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Отмечалось, что документ разрабатывают под грифом «Секретно». Его планируют внести на рассмотрение правительства до 15 декабря 2021 года.

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