Жителей Татарстане предупредили о метели и сильном ветре

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. В республике пройдет сильный снегопад.

По данным синоптиков, ночью и в утренние часы в Татарстане прогнозируют метели. Видимость ухудшится до 500–1000 м и менее. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Порывы ветра будут достигать 18 м/с. В Казани ветер усилится в ночные часы. На дорогах образуется гололед и снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в Москве с наступлением оттепели высота снежного покрова может уменьшиться еще на 10 см за сутки. Однако полностью снежный покров исчезнет к концу апреля. В выходные температура воздуха поднимется до +3 градусов.