Пострадавший от взрыва газа в Ростовской области умер в больнице

В Ростовской области скончался 32-летний мужчина, который значительно пострадал при взрыве газа в частном доме. У потерпевшего выявили ожоги более 90% поверхности тела.

Взрыв произошел в станице Молоканской утром 22 февраля. Дом оказался разрушен до основания. травмы получили двое мужчин и 15-летний подросток. Из-за тяжелого состояния мужчину с обширными ожогами транспортировать в Ростов медики не смогли. Спустя четыре дня пострадавший скончался, пишет RostovGazeta.

Второй пострадавший, который является отцом подростка, получил ожоги 70% поверхности тела, также у него поражены дыхательные пути. Подростка доставили в Ростов с ожогами 15% тела.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, газовый баллон был приобретен на автозаправке в Зверево и не соответствовал требованиям безопасности.