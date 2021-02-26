Ребенок выжил после падения с седьмого этажа в Ярославле

Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа. Об этом сообщило на своем сайте 26 февраля СУ Следственного комитета по региону.

Девочка выпала из окна квартиры седьмого этажа дома на улице Малая Техническая во Фрунзенском районе города. Ребенок упал в сугроб и получила сотрясение мозга.

«В квартире в этот момент находилась мать, которая кормила новорожденного в другой комнате», — отметили следователи.

По итогам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

18 февраля в отношении матери, ребенок которой выпал из окна в Зеленогорске в Курортном районе Санкт-Петербурга, было возбуждено уголовное дело. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом костей правой голени и перелом большеберцовой кости.