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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в больнице на Ставрополье

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В Ессентуках (Ставропольский край) возбуждено уголовное дело по факту смерти десятилетней девочки в реанимационном отделении больницы. По предварительной версии, у ребенка было повышено содержание сахара в крови.

Девочка была доставлена в реанимацию Ессентукской городской больницы из Георгиевска без сознания 3 февраля. NewsTracker сообщил, что несовершеннолетнюю направили на анализ крови. Мать о повышенном сахаре в крови не уведомили. 4 февраля девочка скончалась.

Следователи изъяли медицинские документы и назначили ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В декабре 2020 года суд оправдал калининградских врачей в деле о смерти новорожденного. Малыш умер спустя сутки после родов с весом около 700 г. Следствие предполагало, что один из медиков поручил умертвить ребенка, чтобы «не портить статистику». На защиту врачей встало медицинское общество. Оправдательный вердикт вынесли присяжные.

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