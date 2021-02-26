Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в больнице на Ставрополье

В Ессентуках (Ставропольский край) возбуждено уголовное дело по факту смерти десятилетней девочки в реанимационном отделении больницы. По предварительной версии, у ребенка было повышено содержание сахара в крови.

Девочка была доставлена в реанимацию Ессентукской городской больницы из Георгиевска без сознания 3 февраля. NewsTracker сообщил, что несовершеннолетнюю направили на анализ крови. Мать о повышенном сахаре в крови не уведомили. 4 февраля девочка скончалась.

Следователи изъяли медицинские документы и назначили ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В декабре 2020 года суд оправдал калининградских врачей в деле о смерти новорожденного. Малыш умер спустя сутки после родов с весом около 700 г. Следствие предполагало, что один из медиков поручил умертвить ребенка, чтобы «не портить статистику». На защиту врачей встало медицинское общество. Оправдательный вердикт вынесли присяжные.