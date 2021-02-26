ФТС принесла в бюджет за 2020 год почти 5 трлн рублей

ФТС принесла в бюджет за 2020 год почти 5 трлн рублей

2021-02-26 14:24:29

2021-02-26 14:24:29

2021-02-26 14:24:29

2021-02-26 14:24:29

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru