Hyundai показала на видео новый кроссовер Bayon

Компания Hyundai опубликовала 26 февраля видео своего кроссовера Bayon. Европейская премьера модели состоится 2 марта.

В линейке Hyundai кроссовер Bayon расположится перед моделью Kona. Судя по видео, кроссовер получит широкую решетку радиатора и раздельную оптику в стиле модели Hyundai Kona. Фонари машины имеют форму стрелок и объединены светящейся полосой.

По информации издания Auto Bild, автомобиль получит несколько бензиновых двигателей мощностью от 84 до 120 л.с. Моторы будут работать вместе с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний.

О том, появится ли новый кроссовер на российском рынке, на текущий не сообщается.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности.

По задумке разработчиков такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.