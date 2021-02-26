Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тюмени

В Заречной части Тюмени столкнулись легковая иномарка и маршрутка. Пострадали три человека, рассказали Megatyumen.ru в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительным данным, вечером 25 февраля на перекрестке в районе улицы Эрвье водитель маршрутки № 24 не пропустил иномарку, которая двигалась в том же направлении. Машины столкнулись.

В результате пострадали три пассажира микроавтобуса. «Скорая» доставила в больницу 38-летниюю женщину и 47-летнего мужчину. Третий пострадавший получил ссадины и ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 февраля сообщалось, что автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске, в результате аварии погиб один человек.