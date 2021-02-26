ФТС перечислила в бюджет почти 5 трлн рублей за 2020 год

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2020 году принесла в федеральный бюджет почти 5 трлн рублей. Об этом сообщил в пятницу, 26 февраля, руководитель ведомства Владимир Булавин.

«В 2020 году товарооборот сократился на 15% и составил $560 млрд. Таможенной службой в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 752 млрд рублей. Это пропорционально уровню торгового оборота и почти на 8% больше оценки доходов, сформированной Минфином РФ», — сказал он на заседании коллегии по подведению итогов деятельности ФТС за 2020 год и постановке задач на 2021 год.

Булавин уточнил, что с помощью системы управления рисками в 2020 году в государственный бюджет дополнительно взыскано свыше 21 млрд рублей, возбуждено 420 уголовных дел и свыше 27 тыс. дел об административных нарушениях.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании отметил, что по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета административного таможенного органа превысила плановое назначение.

«План был скорректирован с учетом изменившейся ситуации. План был перевыполнен более чем на 7%», — сказал он.

В сентябре 2020 года стало известно, что ФТС в январе — августе снизила перечисления в федеральный бюджет на 24,8%. Всего за этот период казна получила от службы 2 трлн 783 млрд рублей.