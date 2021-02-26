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Президент Армении согласился на встречу с оппозицией

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Президент Армении Армен Саркисян выйдет на встречу с членами «Движения за спасение родины» в Ереване. Об этом заявил 26 февраля представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян, обращаясь к участникам акции у здания президентского аппарата.

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«Только что к нам подошел представитель президента и сообщил, что Армен Саркисян встретится с нами в 15:40 (14:40 мск). После встречи мы расскажем об итогах во время митинга на проспекте Баграмяна», — цитирует его ТАСС.

Движение на проспекте перекрыто из-за разбитого на проезжей части сторонниками оппозиции палаточного лагеря. У здания парламента, находящегося на этой улице, установлены около 20 палаток. Около 200 человек, которые объявили бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ночевали в лагере. На проспекте дежурят наряды полиции.

Ранее в этот же протестующие начали стягиваться к зданию парламента перед запланированным на пятницу заседанием. В этой связи полиция взяла в кольцо здание нацсобрания.

Накануне лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция также заявляла о намерении оставаться в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Накануне днем в городе прошли акции сторонников и противников премьера. Тогда же оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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