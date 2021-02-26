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Алиев прокомментировал заявление Пашиняна об «Искандерах»

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Азербайджан не регистрировал применение Арменией ракетных комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 26 февраля заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи ракетными комплексами «Искандер» вызвали вопросы в Баку, отметил Алиев.

«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели», — цитирует президента Азербайджана портал Oxu.az.

Алиев назвал происходящее в Армении трагикомедией, характеризующей ситуацию в этой стране.

Как напомнил Алиев, основной военной техникой Азербайджана остаются российские вооружения, и Баку никогда на них не жаловался. Более того, военная техника РФ является одной из лучших в мире, добавил президент республики.

24 февраля Пашинян заявил о якобы «невзорвавшихся» или разорвавшихся только на 10% ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Никаких подробностей глава кабмина Армении не привел.

В тот же день главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что российские «Искандеры» в Армении — это современное оружие, на которое такие факторы, как срок хранения, не влияют.

25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков констатировал, что ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись. Он предположил, что Пашиняна ввели в заблуждение, в результате чего он использовал неточную информацию.

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