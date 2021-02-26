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Глава ФСИН заявил о нормальных условиях содержания Навального

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Угрозы безопасности блогера Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Об этом 26 февраля заявил директор ФСИН Александр Калашников.

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Ранее, 25 февраля, адвокат блогера Вадим Кобзев сообщил, что Навальный, которому по делу «Ив Роше» предстоит провести в колонии почти 2,5 года, этапирован из спецблока московского СИЗО-1 «Матросская тишина».

«Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства… Гарантирую, что никакой угрозы жизни, здоровью… не существует. Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных», — цитирует Калашникова ТАСС.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Причиной этому послужили многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал решение о замене условного срока законным.

25 февраля член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева подтвердила этапирование Навального из СИЗО-1 в колонию. При этом она отметила, что не в курсе, в какое именно исправительное учреждение достяят блогера.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Россию освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте РФ возможность освобождения Навального исключили, добавив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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