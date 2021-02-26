В крупных городах РФ плата за содержание жилья выросла на 22% за пять лет

В городах с населением свыше 1 млн человек плата за управление, содержание и текущий ремонт жилых домов за пять лет выросла на 22,43%. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили «Известиям» в ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс».

Так, в городах с населением более 500 тыс., но менее 1 млн человек средний показатель увеличения размера платы за содержание жилого помещения составил 22,33%. В городах с населением свыше 200 тыс., но меньше полумиллиона этот показатель оказался на отметке 21,74%, а там, где число жителей не превышает 200 тыс., средний показатель увеличения платы за содержание дома составил 16,03%.

Помимо этого, в ассоциации отметили, что сильнее всего тарифы повысились в Челябинской области (37,2%), в Татарстане (28,75%), Мурманской области (28,1%), в Башкортостане (27,08%), Самарской области (23,83%) и в Крыму (20,12%).

А наиболее низкие показатели были зафиксированы в Нижегородской (15,64%), Московской (15,25%), Кировской (14,53%), Пензенской (13,79%) и Волгоградской областях (12,1%).

«Анализ показал, что чем меньше проживает населения в городе, тем меньше и реже увеличивается плата за жилое помещение, так же следует отметить, что в городах до 200 тыс. населения увеличение платы за жилое помещение за пять лет отстает минимум на 5%, что на прямую отражается на показателях деятельности управляющих компаний», — рассказали в «Национальном жилищном конгрессе».

Исследование было подготовлено на основе данных мониторинга, который провела ассоциация. В нем приняли участие 69 управляющих организаций из 26 городов России.

Накануне стало известно, что Союз потребителей России предложил запустить в стране социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий.

24 февраля сообщалось, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.