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Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде

МЧС сообщило об отсутствии людей под завалами дома в Нижнем Новгороде

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Под завалами пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, больше нет людей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщается на сайте МЧС России.

«Выяснилось, что под завалами была только одна женщина, ее уже извлекли ранее. Больше под завалами никого нет. Их разбор продолжается», — отметили в ведомстве.

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Отмечается, что пострадали 3 человека. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 106 человек, в том числе 18 детей.

Известно, что обрушения составила 200 кв.метра, объем завала приравнивается к 576 куб. метрам, строение дома не повреждено. На данный момент над завалами работают 240 человек, 65 единиц техники.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что при возгорании в частном доме в городе Миасс в Челябинской области пожарные обнаружили тело девочки. Еще два ребенка и женщина самостоятельно покинули дом. Сотрудников МЧС, которые прибыли на тушение пожара, своевременно не предупредили о том, что в доме находится этот ребенок, в результате «было упущено драгоценное время».

23 февраля, в результате возгорания в деревянном многоквартирном доме в Якутии в городе Нюрба погибли три человека. В ходе тушения огня спасатели эвакуировали трех человек, которые были без сознания, и передали их врачам скорой помощи. Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту ЧП.

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