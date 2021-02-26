В МИД РФ констатировали превращение Twitter в инструмент «цифрового диктата»

Блокировка аккаунтов со стороны социальной сети Twitter под предлогом «попыток повлиять» на США и ЕС абсурдны, таким образом можно заблокировать всё. Об этом заявила на брифинге в пятницу, 26 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента», — сказала она.

Захарова напомнила, что это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают российские аккаунты.

По ее словам, показательно, что Twitter-аккаунты западных государств объектами таких «карательных операций» не становятся, несмотря на то что информация, которая там публикуется, бывает откровенно ложной.

Также представитель ведомства назвала абсурдной, приведенную в отчете самого Twitter информацию: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС.

Она добавила, что под «оказание влияния на США и ЕС» могут попасть многие аккаунты. «Тогда надо в принципе всё блокировать», — подчеркнула Захарова.

Ранее, 23 февраля, стало известно, что сервис микроблогов Twitter объявил о блокировке 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, которые «пытались влиять» на США и ЕС.

Речь идет о двух группах учетных записей. Первая состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Вторая, состоящая из 31 аккаунта, предположительно связана с российским «Агентством интернет-исследований».

24 февраля Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку указанных аккаунтов. Помимо этого, в ведомстве призвали предоставить списки аккаунтов, к которым приостановили доступ, и подтвердить их связь с Россией.