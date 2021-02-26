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Пушков отреагировал на удар США по Сирии

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США привыкли демонстрировать лидерство через военные удары и убийства, написал 26 февраля российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя удар США по Сирии.

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«США нанесли удар по Сирии — 17 человек погибли. «Америка возвращается», — говорит [президент Штатов Джо] Байден. Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы. Это и есть «американское лидерство». Ничего нового. На другое лидерство США не способны», — отметил парламентарий.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметила официальный представитель ведомства, Россия призывает американскую администрацию уважать суверенитет Сирии и не приемлет любые попытки превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее, в феврале, ракетному обстрелу подвергся район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Там расположена военная база, которую используют американские военные. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали американские военные и несколько специалистов из США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 февраля заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел.

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