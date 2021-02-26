Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям
Мир
Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Общество
Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Мир
Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд
Мир
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
Общество
Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде
Сюжет:

Врач допустил появление «британского» штамма COVID-19 в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск появления британского штамма коронавируса в Москве есть, но иммунитет к другим штаммам способен защитить и от него. Об этом 26 февраля заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане

«Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая», — рассказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос о вероятности прихода в столицу в апреле британского штамма COVID-19.

Вознесенский отметил, что ключевой вопрос состоит в том, является ли сформированный против других штаммов иммунитет защитным против британского.

«На сегодняшний момент все те исследования, которые проводятся, говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день», — добавил специалист.

По его словам, вероятность того, что британский штамм будет вызывать COVID-19 у тех, кто уже перенес заболевание, «пока что не очень высока».

«Я бы тут не стал довольно-таки пессимистичные прогнозы строить», — подытожил Вознесенский.

Ранее, 26 февраля, «Ведомости» опубликовали информацию, что московские власти ожидают в апреле появление в городе британского штамма коронавируса, из-за чего возможно ухудшится эпидемиологическая ситуация.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что столичные больницы и госпитали готовы к продолжению борьбы с COVID-19. В городе на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема заболевших COVID-19. В ведомстве также отметили, что массовая вакцинация «набирает обороты». По данным депздрава, всего в столице привито почти 600 тыс. жителей.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны заявил, что вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация вируса на 56% заразнее, что в дальнейшем приведет к увеличению количества пациентов в больницах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021