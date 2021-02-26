Врач допустил появление «британского» штамма COVID-19 в Москве

Риск появления британского штамма коронавируса в Москве есть, но иммунитет к другим штаммам способен защитить и от него. Об этом 26 февраля заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая», — рассказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос о вероятности прихода в столицу в апреле британского штамма COVID-19.

Вознесенский отметил, что ключевой вопрос состоит в том, является ли сформированный против других штаммов иммунитет защитным против британского.

«На сегодняшний момент все те исследования, которые проводятся, говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день», — добавил специалист.

По его словам, вероятность того, что британский штамм будет вызывать COVID-19 у тех, кто уже перенес заболевание, «пока что не очень высока».

«Я бы тут не стал довольно-таки пессимистичные прогнозы строить», — подытожил Вознесенский.

Ранее, 26 февраля, «Ведомости» опубликовали информацию, что московские власти ожидают в апреле появление в городе британского штамма коронавируса, из-за чего возможно ухудшится эпидемиологическая ситуация.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что столичные больницы и госпитали готовы к продолжению борьбы с COVID-19. В городе на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема заболевших COVID-19. В ведомстве также отметили, что массовая вакцинация «набирает обороты». По данным депздрава, всего в столице привито почти 600 тыс. жителей.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны заявил, что вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация вируса на 56% заразнее, что в дальнейшем приведет к увеличению количества пациентов в больницах.

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