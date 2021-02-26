Toyota отзовет в РФ почти 3,5 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами

Японская компания Toyota отзовет в России для ремонта 3428 автомобилей моделей Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены некачественные тормозные механизмы.

Во время эксплуатации такие тормозные механизмы могут получить повреждения. Кроме того, возможно увеличение тормозного пути автомобиля по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов.

Дилеры Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проверки и бесплатной замены тормозных механизмов.

4 февраля Toyota объявила о старте российских продаж обновленного пикапа Hilux с бензиновым мотором. Такая модификация впервые стала альтернативой дизельным двигателям для данной модели на рынке РФ.