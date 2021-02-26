Три человека госпитализированы после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Трех человек госпитализировали после взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде, еще одного пострадавшего ищут. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области в пятницу, 26 февраля.

«Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Глеба Никитина.

Два человека не получили серьезных ранений, они травмированы осколками стекла. Молодую женщину, которую ранее спасатели извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По данным телеканала РЕН ТВ, это мужчина 1978 года рождения, его доставили в травмпункт.

Продолжаются поиски еще одного человека, который находится под завалами.

Сообщение о взрыве газа в пристройке к многоэтажному жилому дому на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где находится суши-бар, поступило в пятницу утром. Затем начался пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Предварительной причиной взрыва указывалась неисправность газового оборудования. Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, среди которых шесть детей.

По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, городская администрация обеспечила пункт временного размещения для эвакуированных жителей. Людям предоставили питание.

Для обследования несущих конструкций дома привлекут экспертов. После их заключения примут решение о возврате жителей в многоэтажку.