Подрядчика для благоустройства Мизюлинской рощи выберут в Барнауле

Власти Барнаула ищут подрядчика, который займется благоустройством Мизюлинской рощи. На проведение работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выделено более 60 млн рублей.

Планируется обустроить пешеходные дорожки, создать новую систему освещения, оборудовать детскую площадку. Как передает altapress.ru, по итогам интернет-голосования Мизюлинская роща оказалась на втором месте по количеству голосов — ее выбрали 10% участников опроса. В роще посадят порядка 700 новых деревьев и кустарников. Там появятся малые архитектурные формы, новые скамейки и урны.

Ранее в Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Вести работы планируют круглосуточно, чтобы серьезно сократить сроки ремонта и неудобства для горожан. После обновления четырехпролетный мост станет трехпролетным. Для движения останется две полосы с расширением до 9 м.