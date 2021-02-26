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Подрядчика для благоустройства Мизюлинской рощи выберут в Барнауле

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Власти Барнаула ищут подрядчика, который займется благоустройством Мизюлинской рощи. На проведение работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выделено более 60 млн рублей.

Планируется обустроить пешеходные дорожки, создать новую систему освещения, оборудовать детскую площадку. Как передает altapress.ru, по итогам интернет-голосования Мизюлинская роща оказалась на втором месте по количеству голосов — ее выбрали 10% участников опроса. В роще посадят порядка 700 новых деревьев и кустарников. Там появятся малые архитектурные формы, новые скамейки и урны.

Ранее в Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Вести работы планируют круглосуточно, чтобы серьезно сократить сроки ремонта и неудобства для горожан. После обновления четырехпролетный мост станет трехпролетным. Для движения останется две полосы с расширением до 9 м.

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