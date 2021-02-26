Президент Киргизии рассказал о подарке Путину

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Москву подарил российскому лидеру Владимиру Путину меч. Об этом он сообщили в интервью «Российской газете», опубликованном в пятницу, 26 февраля.

«Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Он был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане», — сообщил Жапаров.

Политик прибыл в Россию 24 февраля. Во время двухдневного визита глава государства встретился с Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Эта поездка стала первым зарубежным визитом киргизского лидера после его избрания.

По итогам двусторонней встречи в Кремле Жапаров заявил, что Киргизия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство с Россией. Кроме того, в ходе визита политик попросил Путина включить трудовых мигрантов в программу вакцинации от коронавируса.

Также 24 февраля Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию. По его словам, глава РФ может посетить страну с официальным визитом в любое удобное для него время.

Садыр Жапаров одержал победу на досрочных выборах президента Киргизии, получив почти 80% голосов. Голосование состоялось 10 января.