Налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля

Налоговые инспекции активировали одну из норм закона РФ о валютном контроле, которая на протяжении последних 16 лет фактически была в «спящем» состоянии. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказали РБК налоговые юристы, которые в том числе защищают в суде компании, оштрафованные по этой норме.

Речь идет о ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2003 года. В ней говорится о том, что российские подрядчики могут не зачислять на свои счета в российских банках иностранную валюту, если она используется для того, чтобы оплатить или возместить «местные расходы», которые возникают в связи с «сооружением, реконструкцией или модернизацией резидентами объектов за пределами территории Российской Федерации».

Как заявил изданию партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков, власти трактуют валютный контроль следующим образом: запрещено всё, за исключением перечня специально разрешенных ситуаций.

По словам партнера юридической компании «Нортия ГКС» Романа Тарасова, одним из таких исключений была норма, которая позволяла зачислять иностранную валюту на зарубежный счет при наличии местных расходов в стране строительного подряда. С момента вступления ФЗ в силу в 2003 году она была «спящей», а судебных споров практически не было, сказал он РБК.

При этом разъяснений уполномоченных госорганов по касательно толкования этой нормы в открытом доступе не было, так что у компаний не было реальной возможности спрогнозировать риски, сказал Тарасов.

В свою очередь, Зыков подчеркнул, что применение «спящих» норм характерно для валютного контроля. По его словам, налоговые органы, имея всю информацию касательно той или иной валютной операции, могут долгое время никак не реагировать, а потом внезапно начать проверку. Он также добавил, что отсутствие «штрафной» практики ошибочно создавало впечатление толкования налоговиками валютного закона в пользу компаний-резидентов.

В министерстве финансов РФ порекомендовали обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) и указали на то, что понятие «местных расходов» в законодательстве напрямую не определено.

«Эти расходы могут различаться в разных странах. Поэтому правоприменитель в лице ФНС России исходит из принципа разумности и добросовестности отнесения тех или иных расходов к категории местных расходов», ― заявили РБК в ведомстве.

В издании отметили, что с конца 2019 года налоговые инспекции Московского региона уже назначили штрафы на сумму около 376 млн рублей как минимум трем компаниям за валютные операции, которые были признаны незаконными.

14 января заместитель главы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач заявил, что у ведомства имеются данные о порядка 700 тыс. зарубежных финансовых счетов, то есть 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. По его словам, вклады на этих счетах в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей.

В сентябре 2020 года был согласован комплекс дополнительных мер, направленных на возвращение из-за рубежа активов, незаконно полученных в России.

23 июня президент России Владимир Путин предложил упростить схему оплаты налогов для тех, кто является налоговым резидентом в РФ, но развивает бизнес за рубежом.

В марте Минфин России предложил проект поправок в Уголовный кодекс, в котором изложены условия для конфискации незаконно выведенной из страны валюты. В числе таких условий в тексте законопроекта перечисляются невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов.