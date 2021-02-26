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Песков прокомментировал обыски у «Оппозиционной платформы» на Украине

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Россия наблюдает на территории Украины достаточно грубые и репрессивные методы в отношении политиков, такие действия вызывают опасения. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава МИД России Дмитрий на брифинге, комментируя прошедшие накануне обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Да, есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, мы видим достаточно грубые и жесткие методы, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. Подобные репрессивные действия не могут не вызывать опасения», — указал Песков.

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Отвечая на вопрос о том, почему РФ не вводит контрсанкции в отношении Киева, Песков указал, что страна будет действовать в своих интересах. При этом он указал, что фактически украинские власти отказываются от каких-либо отношений и выбирают очень недружественный и зачастую враждебный путь.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса. Депутат от фракции рады ОПЗЖ Илья Кива отметил, что происходящее в стране — это «агония режима, который проиграл, предал страну, народ».

Накануне 24 февраля сотрудники СБУ задержали политолога и журналиста Юрия Дудкина, выступавшего в качестве эксперта на телеканалах, которые попали под санкции украинских властей. Его обвиняют по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.

В тот же день депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, санкции являются ограничением его конституционных прав.

20 февраля Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

За день до этого СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации введение Украиной санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением конституции страны.

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