Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям
Мир
Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Общество
Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Мир
Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд
Мир
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
Общество
Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде
Сюжет:

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Темпы вакцинации от коронавируса в России со временем будут повышаться, дефицита вакцин в настоящее время не наблюдается. Об этом заявил в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19
«Известия» составили памятку, которая поможет сделать выбор между «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита [вакцин]. Собственно, нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложения. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он добавил, что вместе с этим будут увеличиваться производственные мощности. По словам Пескова, «процесс идет гармонично».

За прошедшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 85 304 человека умерли, а 3 783 386 выздоровели.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в центре имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции. В отношении тяжелых случаев коронавируса его эффективность составила 100%.

Также есть еще две российские вакцины от этого вируса — «ЭпиВакКорона» — разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» — созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Ранее «Известия» сравнивали достоинства каждой из них.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021