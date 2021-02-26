В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России со временем будут повышаться, дефицита вакцин в настоящее время не наблюдается. Об этом заявил в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита [вакцин]. Собственно, нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложения. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он добавил, что вместе с этим будут увеличиваться производственные мощности. По словам Пескова, «процесс идет гармонично».

За прошедшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 85 304 человека умерли, а 3 783 386 выздоровели.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в центре имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции. В отношении тяжелых случаев коронавируса его эффективность составила 100%.

Также есть еще две российские вакцины от этого вируса — «ЭпиВакКорона» — разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» — созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Ранее «Известия» сравнивали достоинства каждой из них.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.