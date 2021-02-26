Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям
Мир
Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Общество
Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Мир
Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд
Мир
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
Общество
Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде
Сюжет:

Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» привлекает все больше внимания других государств и может стать экспортным хитом. Об этом пишет 25 февраля немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

Издание отметило, что в настоящее время собрана солидная база данных по препарату, а авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой сказано, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Независимые эксперты назвали «Спутник V» эффективным и безопасным.

В публикации напоминается, что уже десятки стран доверились российскому препарату, в том числе Венгрия, которая единственная в ЕС выдала разрешение на применение «Спутника V». Теперь интерес к российской вакцине растет со стороны Хорватии, Словакии и Чехии.

Süddeutsche Zeitung отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.

Издание также напомнило о сложной ситуации с коронавирусом в Чехии и Словакии. Однако поставки «Спутника V» в эти государства блокируют партнеры по коалиции и главы министерств здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.

Ранее, 26 февраля, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что противники «Спутник V» пытаются подорвать доверие к ней в мире, поскольку она одна из самых лучших и они ее боятся. Он добавил, что российской стороне «надо быть скромной, но честной».

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Вакцина была разработана Центром имени Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года российским Минздравом. Препарат стал первой в России и в мире вакциной от COVID-19.

«Спутник V» одобрен в Белоруссии, Аргентине, Казахстане, Тунисе, Армении, Египте, Боливии, Гондурасе, Алжире, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Ливане, Мексике и других странах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021