Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» привлекает все больше внимания других государств и может стать экспортным хитом. Об этом пишет 25 февраля немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Издание отметило, что в настоящее время собрана солидная база данных по препарату, а авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой сказано, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Независимые эксперты назвали «Спутник V» эффективным и безопасным.

В публикации напоминается, что уже десятки стран доверились российскому препарату, в том числе Венгрия, которая единственная в ЕС выдала разрешение на применение «Спутника V». Теперь интерес к российской вакцине растет со стороны Хорватии, Словакии и Чехии.

Süddeutsche Zeitung отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.

Издание также напомнило о сложной ситуации с коронавирусом в Чехии и Словакии. Однако поставки «Спутника V» в эти государства блокируют партнеры по коалиции и главы министерств здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.

Ранее, 26 февраля, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что противники «Спутник V» пытаются подорвать доверие к ней в мире, поскольку она одна из самых лучших и они ее боятся. Он добавил, что российской стороне «надо быть скромной, но честной».

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Вакцина была разработана Центром имени Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года российским Минздравом. Препарат стал первой в России и в мире вакциной от COVID-19.

«Спутник V» одобрен в Белоруссии, Аргентине, Казахстане, Тунисе, Армении, Египте, Боливии, Гондурасе, Алжире, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Ливане, Мексике и других странах.