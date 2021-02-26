Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде

Спасатели извлекли женщину из-под завалов пристройки к многоэтажному жилому дому в Нижнем Новгороде, где утром в пятницу, 26 февраля, произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Уточняется, что пострадавшая жива, она получила ожоги.

«Пострадавшей оказывают первую помощь на месте, в дальнейшем она будет госпитализирована в профильное медучреждение», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время ведутся поиски второй женщины, находящейся под завалами.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 26 февраля в 09:13 мск. ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Предварительной причиной взрыва называлась неисправность газового оборудования. Следователи возбудили уголовное дело. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП, однако, по данным телеканала РЕН ТВ, пострадали мужчина 1978 года рождения, который был доставлен в травмпункт, и женщина, личность которой в настоящий момент устанавливается. Она была госпитализирована.

Также сообщалось, что под завалами находятся два человека: женщина, которую спасателям удалось обнаружить, и еще одна женщина — ее поиски проводятся.

Из дома было эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей. Как сообщал заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, силами администрации города обеспечен пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из двух подъездов дома. Людям предоставили горячий чай и необходимое питание. Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. После их заключения будет приниматься решение о возврате жителей в многоэтажку.