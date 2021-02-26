Новые точки продажи тюльпанов к 8 Марта оборудуют во Владивостоке

Владивосток начали готовить к ежегодной «тюльпановой лихорадке», когда идет активная продажа букетов перед Международным женским днем. Найти легальных продавцов можно будет в павильонах, киосках и автолавках. Кроме того, в этом году появятся дополнительные 24 адреса торговли цветами.

С 1 по 10 марта торговать букетами будут хозяйствующие субъекты, выигравшие аукцион. Как пишет Vostokmedia, на торги изначально было выставлено больше точек для автолавок, но желающих не нашлось.

В городской администрации не исключают, что часть предпринимателей будет торговать нелегально. Сотрудники мэрии намерены проводить совместные с полицией рейды для выявления незаконной торговли.

Нарушителям грозит административная ответственность, штрафы, а в некоторых случаях изъятие товара или арест на 15 суток.

Так, за незаконно размещенный объект граждане заплатят от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица — 10–15 тыс. рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тыс. рублей.