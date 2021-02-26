Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила, что она отказалась считать «узником совести» блогера Алексея Навального после тщательного анализа его высказываний. Заявление опубликовано на сайте организации 25 февраля.

Ранее, 23 февраля, медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев заявил о том, что компания в итоге отказалась называть Алексея Навального «узником совести» (данный статус ему присвоили в середине января). Решение, как уточнялось, было связано с высказываниями блогера в видеороликах середины 2000-х годов.

«Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику», — говорится в заявлении организации.

Там отмечается, что после того, как внутри движения «высказали обеспокоенность по поводу упоминания о Навальном как об «узнике совести», учитывая его комментарии в прошлом, Amnesty решила пересмотреть дело и провела тщательный анализ доказательной базы».

После этого в организации пришли к выводу, что «сделали ошибку в первоначальном определении». При этом там добавили, что «ничто сказанное Навальным в прошлом не оправдывает его нынешнее задержание».

Накануне стало известно, что российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени соратника Навального Леонида Волкова.

По словам пранкеров, представители организации во время разговора признались в том, что дали статус «узник совести» блогеру для наиболее громкого заявления после его ареста.

Ранее, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

20 февраля блогера приговорили к выплате штрафа в 850 тыс. рублей — его признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В тот же день на другом заседании суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».