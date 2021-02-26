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Одноклассники выпустят первый собственный сериал «Пять с плюсом» к 15-летию соцсети

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Социальная сеть Одноклассники первой в России среди социальных сетей представляет собственный оригинальный сериал — «Пять с плюсом». Производство комедийного сериала стало новым шагом ОК в работе с собственным профессиональным контентом после успеха сразу нескольких шоу на платформе соцсети, включая вечернее шоу со звездами «ОК на связи!». Премьера сериала приурочена к 15-летию Одноклассников и состоится 25 марта 2021 года. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.

Первые кадры из сериала уже можно посмотреть в трейлере, который сегодня появился в официальной группе проекта «Пять с плюсом». Группа станет центром информации о сериале: в ней будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта.

Сериал рассказывает о главном в соцсетях — взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Жанр и фабула сериала были выбраны на основе анализа предпочтений зрителей собственных шоу соцсети и контента, который публикуется в ОК другими правообладателями. В Одноклассниках наиболее популярен развлекательный контент, поэтому создатели остановились на формате комедийного сериала.

Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам в успешных российских проектах — «Интерны», «Универ», «Гражданский брак». Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов («Ольга», «Бывшие-2»), Лукерья Ильяшенко («Аванпост», «Сладкая жизнь»), Дмитрий Ендальцев («Доктор Рихтер», «Психологини», «Выжить после»), Юлия Франц («Кухня», «Гоголь.Начало», «Гоголь.Вий», «Крыша мира») и Артем Ешкин (Агентство «О.К.О»). Производством сериала занималась компания AVK production («Без свидетелей», «Это я!», «Красные браслеты»).

С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии Одноклассники обеспечат всем зрителям интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

«Мы уже более пяти лет развиваем смотрение длинного видео в ОК и на других ресурсах Mail.ru Group, видим рост аудитории и ее вовлеченности в такой контент. Шоу собственного производства получают в ОК миллионы просмотров еженедельно, пользователи активно участвуют в обсуждениях, делятся лучшими выпусками с друзьями и предлагают своих героев для шоу. Поэтому к 15-летию ОК мы решили пойти дальше и представить новый масштабный проект — собственный сериал. Нам хорошо знакомы тонкости взаимоотношения людей, так что именно эту тему мы решили рассмотреть в популярном жанре комедийного сериала. Рассчитываем, что сериал будет хорошо принят аудиторией, причем не только в ОК, но и за пределами соцсети», — рассказывает Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.

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