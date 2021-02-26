Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки

Председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень государственных услуг, которые можно получить независимо от места жительства. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что список дополнился шестью позициями.

«Благодаря новому распоряжению граждане, независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», — говорится в заявлении.

Кроме того, к их числу относятся обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подача заявления на парковку в местах, предназначенных для водителей-инвалидов.

Юридические лица, по информации ведомства, по аналогичному принципу смогут запрашивать аттестацию по вопросам промышленной безопасности у территориальных управлений Ростехнадзора, а также осуществлять запрос в подразделения Ространснадзора на разрешение перевозки международных опасных грузов.

Данные услуги, как отмечает кабмин, достигнут 80 новых позиций и сделают взаимодействие граждан с органами власти более комфортным.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) запустит единый контакт-центр (ЕКЦ) по социальным вопросам с 1 июля 2021 года. Фонд намерен создать общую структуру для всех ведомств Минтруд — ПФР, Фонда социального страхования, Роструда. Таким образом, в центре будут работать сотрудники всех этих ведомств. Планируется, что центр начнет свою работу с 1 июля следующего года. Предварительные испытания работы информационного сервиса пройдут в начале 2021 года в 10 регионах России.