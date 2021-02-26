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Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»

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Снижение российских биржевых индексов на открытии торгов обусловлено ухудшением внешнего фона. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил «Известиям» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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«Падение обусловлено ухудшением внешнего фона. В четверг вечером по американскому рынку акций прокатилась волна распродаж, что негативно сказалось как на сырьевых товарах, так и на площадках развивающихся стран. За океаном основное снижение вновь пришлось на высокотехнологичный сектор, который наиболее чувствителен к росту долларовых процентных ставок», ― сказал он.

Эксперт пояснил, что на фоне роста инфляционных ожиданий доходность по 10-летним американским гособлигациям (US Treasuries) поднялась до максимального уровня за последние 12 месяцев — 1,51%, то есть произошло снижение их стоимости. По его словам, это спровоцировало «коллективное бегство» из рисковых активов.

26 февраля российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, так в момент открытия (10:00 мск) индекс Московской биржи опустился на 1,62%, а индекс РТС снизился на 2,51%.

В середине января 2021 года Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года, назвав ее основной задачей формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.

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