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Названа возможная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

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Неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 26 февраля сообщил источник в экстренных службах.

Как пишет РЕН ТВ, вследствие неисправности оборудования могла последовать утечка газа и взрыв.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 26 февраля в 09:13 мск. ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Следователи возбудили уголовное дело после хлопка. Изначально сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП, однако по данным РЕН ТВ, пострадали мужчина 1978 года рождения, который был доставлен в травмпункт, и женщина, личность которой в настоящий момент устанавливается. Она была госпитализирована.

В настоящее время на месте происшествия спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия.

Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, одного человека направили в травмпункт с легким ранением головы.

По предварительным данным регионального МЧС, под завалами находятся два человека.

Из здания было эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей.

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