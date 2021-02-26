Жителей Приамурья предупредили о появлении нового тигра

В Мазановском районе Приамурья заметили нового тигра. Сейчас он находится в районе села Бичура. Амурское управление по охране животного мира попросило жителей не паниковать, проявлять осторожность и следовать правилам безопасности.

В частности, жителям не рекомендуют отпускать скот и лошадей на самовыпас без сопровождения пастуха, особенно на пастбища, прилегающие к лесу. Также рекомендуется не отвязывать собак и не ходить в лес без острой необходимости.

Пока новый тигр ведет себя скрытно и к людям не выходит. За три месяца, что он пребывает в Амурской области, ни одного конфликта животного с домашним скотом или с человеком не зафиксировано, пишет Амурская служба новостей.

19 февраля сообщалось, что в Приморье инспекторы охотнадзора обнаружили неизвестное науке животное. Снять его поближе не получилось, зверь отбежал подальше от человека. Специалисты полагают, что речь идет об альбиносе енотовидной собаки или носителе редкой генетической мутации.