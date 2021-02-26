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В Москве избили замглавы управы Пресненского района

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В центре Москвы избили первого заместителя главы управы Пресненского района по вопросам ЖКХ Сергея Орлова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 26 февраля.

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По словам мужчины, инцидент произошел 25 февраля в районе десяти часов вечера недалеко от дома на Шмитовском проезде, где проживает 30-летний чиновник. Между ним и 24-летним молодым человеком произошел словесный конфликт, в результате которого Орлову были нанесены телесные повреждения. Насколько сильно он пострадал, не уточняется.

Первый замглавы управы рассказал, что его ударил уроженец Краснодарского края, который сейчас проживает в Москве.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре РЕН ТВ сообщал, что в столице на улице Нижние Мневники избили главу управы Хорошево-Мневники Александра Ерохова. Двое мужчин вышли из автомобиля Jaguar, нанесли чиновнику телесные повреждения и скрылись.

Ерохов подал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело о причинении насилия в отношении представителя власти. Нападавших разыскивают.

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