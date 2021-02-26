Скорый поезд запустят из Якутска во Владивосток

Со станции Нижний Бестях в Якутске будет ходить скорый поезд до Владивостока. Проект реализуют ОАО «РЖД» и АО «АК «Железные дороги Якутии» в 2021 году.

Сейчас у Якутии нет прямого железнодорожного сообщения с Приморским краем. Обычно добираются до Владивостока с пересадкой в Благовещенске или Хабаровске.

Вопросы организации скорого поезда Нижний Бестях – Владивосток обсуждались на совещании у министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева. Специалисты осмотрели пункт ожидания пассажиров на причале Нижний Бестях, здание железнодорожного вокзала и другие объекты инфраструктуры. Они признались, что все это произвело на них очень хорошее впечатление.

Как пишет ИА PrimaMedia, время в пути из Нижнего Бестяха до Владивостока ориентировочно составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне — от 7 тыс. рублей, в плацкартном — от 4,5 тыс. рублей.