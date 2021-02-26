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Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией

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Азербайджан не исключает возможности укрепления контактов с Арменией и подписания мирного договора на каком-то этапе. Об этом заявил в пятницу, 26 февраля, азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

«Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов, и, конечно же, если всё пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора», — сказал он.

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Азербайджанский президент уточнил, что все будет зависеть от «правильной оценки современной реальности» армянским руководством. Он также посоветовал армянской стороне не «темнить и пытаться обмануть».

Как подчеркнул Алиев, Азербайджан будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении «устроить реванш».

Он также считает, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен быть исключен из повестки дня, а в самом конфликте уже поставлена точка.

В конце января Алиев и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Тогда лидер Азербайджана поздравил главу российского государства с началом деятельности в Агдамском районе российско-турецкого совместного мониторингового центра по Нагорному Карабаху.

Ранее, 11 января, по инициативе российского президента в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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